Le Moulin aligne douze équipes en compétition

L’équipe aligne cette saison Nicolas De Samblanx (C0), Jean-Yves Kaiser (C2), Manuel Duchene (C4), Pascal De Samblanx (D2), Mikael De Bie (D6). "Mikael De Bie est D6. Il a repris la compétition après l’avoir longtemps arrêtée. Il vaut mieux que son classement. Nous pouvons aussi compter pour quelques interclubs sur le concours de Loïc Hardy (C2)."

"J’ai arrêté il y a douze ans. J’étais alors D2. On ne peut plus redescendre de lettre après un arrêt, sauf cas exceptionnel. Je ne pourrais donc plus être classé E", signale Mikael De Bie.

Une victoire et un partage

Jusqu’ici, l’équipe a gagné une rencontre et réalisé un partage. "Nous avons partagé contre Piranha Waterloo. Nous avons gagné contre Schaerbeek-Woluwe, la lanterne rouge. Nous devons encore jouer contre Set-Jet Fleur Bleue que nous devançons d’une unité au classement. Ce sera une rencontre importante. Nous avons été battus 9-7 à Hamme-Mille. Cette équipe est aussi dans nos cordes. Les clubs alignant des équipes dans des divisions plus hautes peuvent se renforcer. Dans notre cas, nous jouons dans l’équipe A et n’avons pas cette possibilité", poursuit Jean-Yves Kaiser.

Une cinquantaine de membres

Pascal De Samblanx est entraîneur au club. "Le maintien de l’équipe première est évidemment un objectif. mais ce n’est pas le seul. L’objectif principal est de développer le club. Pour ce faire, j’essaie que tout le monde s’amuse aux entraînements. Nous avons pas mal de nouveaux joueurs, des jeunes et des moins jeunes. Nous comptons une cinquantaine de membres. Nous alignons six équipes dans les interclubs messieurs, une en dames, quatre en vétérans et une équipe en aînées. Le club se porte donc très bien au niveau du nombre d’affiliés. La nouvelle salle, dans laquelle nous aurons un espace dédié au tennis de table, devrait nous permettre d’encore nous développer", souligne Pascal De Samblanx.