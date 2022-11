La La Hulpoise Émilie Musch plébiscitée pour son dévouement

« Je suis à la fois contente et surprise, pour ne pas dire gênée »

C’est déjà la deuxième fois que la championne en titre avec La Hulpe, où elle dispute sa cinquième saison, remporte ce prix. "Je suis à la fois contente et surprise pour ne pas dire gênée car le fait de m’investir pour mon club et dans ces activités me semble tellement normal."

Cette récompense cible les plus beaux gestes et projets fair-play réalisés au cours de l’année 2021-2022.

"Je donne un coup de main pour servir au bar lors d’une soirée organisée par mon club ou lors d’autres événements. J’ai dispensé des stages pendant l’été à La Hulpe, j’ai fait des initiations au rugby pour des mineurs non accompagnés dans un centre Fedasil, et je suis allée partager mon expérience dans mon ancien club à Nivelles ainsi qu’à Charleroi en début de saison. J’arbitre également des petits lors de rassemblements nationaux."

« J’ai découvert le handirugby dans le cadre de mes études de kiné »

Et puis, il y a la partie handirugby. "J’ai découvert cette activité dans le cadre de mes études de kiné au cours d’un stage et j’aime beaucoup. Je savais qu’il y avait une section à La Hulpe mais je n’y avais jamais participé. J’ai pris mes renseignements, je leur ai rendu visite, j’ai même joué avec eux et je voudrais bien y retourner dès que mon calendrier le permettra. On est là pour passer du temps ensemble et partager l’expérience de chacun. À ce titre, il y a un autre projet sportif pour déficients mentaux que ma sœur Élodie, devenue présidente du RC La Hulpe en juin, voudrait essayer de mettre en place."