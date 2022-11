Héloïse Beaufort est de retour en compétition

Plus d’un an après son opération au dos subie durant l’été 2021 pour soigner une scoliose, Héloïse Beaufort était de retour en compétition le week-end dernier. Elle s’alignait sur 50 mètres libre et 50 mètres papillon, ainsi qu’en relais. "Après l’opération, j’ai repris l’entraînement en douceur il y a un an. Je savais à peine nager le crawl. Il n’était plus possible de faire des virages, ni de plonger."