P3D: Mont-Saint-Guibert y croit encore

Les Guibertins ont désormais six points de retard sur le leader. "On a perdu des points à gauche et à droite mais on fait malgré tout un beau parcours. Walhain a un match en moins mais il y a encore beaucoup de rencontres à disputer et on peut encore arracher la deuxième tranche pour disputer le tour final. Ce n’était pas notre objectif ciblé mais je pense qu’on a les capacités pour y arriver."

Ce match aux Boscailles était particulier pour notre interlocuteur qui avait entamé la saison avec les Wallhinois. "Je venais de Perwez et j’y suis resté seulement quelques semaines car ma situation était assez compliquée: je n’étais pas vraiment en forme, je n’étais pas repris et certains commentaires ne m’ont pas plu. Le discours de Gaël (Vanderbrugge, le T1 de MSG) m’a motivé et je ne suis pas déçu d’avoir changé. J’ai mis un peu de temps pour me remettre dedans mais depuis le match contre Grez, je réalise de bonnes performances et j’espère conserver ma place."

Un match amical sera programmé la semaine prochaine puisque l’équipe est au repos ces deux prochains week-ends. Torrekens et Baïtar seront suspendus contre Incourt.