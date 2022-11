P3D: Les jeunes Gréziens ont gagné en maturité

Après le 5/18 initial, l’équipe a fait mieux au cours des six derniers matches avec ce 10/18. "On a eu un départ compliqué car on n’a pas eu la préparation qu’on aurait voulue. Et même si notre parcours a été en dents de scie, on a gagné de belle manière contre Orp ou Incourt. Là, on pose davantage notre jeu et avec de plus de confiance grâce aux joueurs de P1 qui nous apprennent beaucoup. Et, quand on perd, c’est désormais face à des équipes simplement plus fortes que nous."

Les Gréziens se sont rapprochés à cinq unités du Top 5, une place plus en rapport avec le jeu proposé. "Honnêtement, je pense qu’on peut faire mieux. Mais on doit encore se renforcer physiquement et éviter les erreurs de concentration car si on marque beaucoup, on donne des cadeaux et on prend bêtement des buts. On vise clairement les cinq premières places, on s’en rapproche et ce serait une fierté d’y parvenir, mais il ne faut pas se relâcher."

Les trois derniers matches avant la trêve hivernale contre Ronvau, Chastre et Perwez seront de bonnes occasions d’augmenter le capital points. "On connaît le niveau de jeu de Ronvau et on est capable de les battre, avance le résident de. Chaumont-Gistoux. Perwez est une bonne équipe mais qu’on a battue au premier tour. Ce seront donc des matches abordables à condition d’être bien concentré."

Le milieu de dix-neuf ans, étudiant en ingénieur industriel, a débuté à cinq ans et fait toutes ses classes de jeunes à Grez-Doiceau. "Je suis parti deux saisons à Overijse, de U15 à U17, et cela fait trois ans que je suis revenu. Mon parcours en U19 IP a été un peu gâché par le Covid puisqu’on a peu joué durant deux saisons. Je suis donc passé directement en P3, ce qui m’a directement confronté au football senior mais permis d’acquérir de l’expérience plus rapidement. Là, je suis satisfait de mes prestations et je me sens bien dans le collectif. Malgré une blessure au genou qui va m’arrêter pendant deux semaines, j’espère revenir au plus vite."

Week-end de repos bienvenu

Les Gréziens ne jouent pas ce week-end. "Je dois dire qu’on est bien occupé, surtout depuis la débâcle de Mélin, indique Nicolas Gilles (T1). On reprend un peu de points et ça fait du bien de gagner, même si ça se fait souvent dans la douleur alors qu’on a le match en mains. Cette coupure tombe bien pour soigner quelques bobos et on se contentera d’une légère séance ce vendredi."