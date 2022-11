Stéphanois B – Incourt B

Les Incourtois auront à cœur de faire oublier la débâcle du week-end dernier selon Olivier Halim, le coach. "On a assez parlé de nous cette semaine. J’espère que cette histoire va remobiliser le groupe et qu’on puisse retravailler de manière positive et continuer le travail entamé. On doit monter un bon visage face au Stéphanois et retrouver du positif et pouvoir aborder le second tour sur une bonne note."

À noter qu’Incourt recevra également le Crossing ce samedi soir.

Saint-Josse B – Rixensart B

Pour Lorenzo Richiusa, le déplacement à Saint-Josse ne sera pas simple à négocier. "On éprouve souvent des difficultés face aux équipes bruxelloises. Même si Saint-Josse n’est pas bien classé, on sait que c’est une équipe qui ne lâche jamais rien. Physiquement, il faudra répondre présent."

Walhain B – Auderghem B

Walhain abordera, à en croire Quentin Vanden Broeck, ce match sans pression. "C’est un nouveau gros morceau qui nous attend. Le mot d’ordre sera de faire de notre mieux. De se donner à 100% et d’appliquer ce que nous mettons en place à l’entraînement."