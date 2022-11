Clabecq

Le leader reste intraitable. "Ça tourne bien pour nous en étant conscient que ce sera un peu plus compliqué un jour, mais on espère que ce sera le plus tard possible, signale Samuel Bruno (T1). On va à Ophain, un samedi soir, face à une équipe qui peut faire mal à tout le monde à la maison et qui peut se renforcer avec sa P2."

Nivelles B

Première réussie en P3 pour Patrick Longfils, le nouveau T1. "La cohésion était un peu fragile au départ car pas mal de joueurs n’ont jamais évolué ensemble mais on s’est trouvé après le repos et c’était donc très positif. On se déplacera à Ganshoren (match délocalisé et déplacé à 19 h, samedi) avec un moral d’enfer."

Braine-Waterloo

Quatre matches sans point. "On encaisse beaucoup et on marque peu mais le plus inquiétant, c’est le noyau qui diminue à vue d’œil, remarque Fabrice Deman (T1). Ce ne sera pas mieux pour ce week-end face à une équipe du Léo qui aura un esprit revanchard après une grosse défaite mais j’espère qu’on le sera aussi."

Villers B

Deux déplacements sur Bruxelles à venir avec Ixelles et Ganshoren. "Ce ne sera pas facile contre Ixelles qui a de bons résultats ces dernières semaines et, à titre personnel, je reviens là où j’ai fini ma carrière en provinciale", indique Frédéric Vandekerkhoven (T1). Vromman est absent, Vanderoost rentre de blessure.

Genappe B

La bonne spirale se poursuit. "On a réussi à éviter le piège chez le dernier même si ça a été chaud, souligne Gary Illegems (T1). Ce petit week-end de repos va nous permettre de souffler même si on pense déjà au match d’Etterbeek."

Le match contre Ganshoren, arrêté à la pause à 1-0 le 9 octobre, sera sans doute rejoué.