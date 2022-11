Incourt B forfait général ? Pas question assure son président

Mais au-delà de la réalité de chiffres catastrophiques (8 buts marqués pour… 150 concédés en douze rencontres), il y a une équipe qui continue à jouer et à se battre. Là où beaucoup auraient baissé les bras et lâché prise, les Incourtois s’accrochent et son toujours là.

Quand on est mené 14-0 à la mi-temps comme ce fut le cas dimanche dernier à Evere, il faut le faire de vouloir poursuivre la rencontre, sachant très bien que la situation n’ira pas en s’améliorant.

Alors plutôt que d’insister sur la débâcle chiffrée, mettons plutôt en évidence cette volonté des Incourtois de poursuivre leur saison. "Dans la série D où évolue notre équipe A, trois équipes ont déjà déclaré forfait général, ce qui nous a obligés à rester deux week-ends sans jouer et ce qui fausse tout un championnat. Alors, qu’est ce qui est mieux ? Laisser l’occasion à nos jeunes de faire du sport le week-end ou les laisser à la maison", s’interroge Vincent Charlet.

Le président du SR Incourt va plus loin dans son raisonnement: "Les gens oublient que le football est avant tout un vecteur social, de bonne santé, et qui permet de lutter contre l’obésité ou autres maladies cardio-vasculaires. Et qui suis-je comme dirigeant de club pour interdire à une équipe qui veut jouer au foot de le faire, quels que soient son niveau et ses résultats ?"

Car les choses doivent aussi être remises dans leur contexte. Cette deuxième P3, ce sont les joueurs qui l’ont voulue. "À la base, il s’agit ici d’une équipe réserve qui a émis le souhait de jouer en P3 afin d’avoir un championnat plus consistant. Je les avais prévenus des difficultés qui les attendaient et qu’on ne jetterait pas l’éponge après quatre matches parce que ce serait compliqué, mais le nombre était présent et on a foncé."

« Quand on commence quelque chose, on va jusqu’au bout »

Sans regrets ? "Non. Et que les choses soient bien claires, on ne déclarera pas forfait général avec notre équipe B. Quand on prend la décision de se lancer dans quelque chose, on va jusqu’au bout. C’est ce qu’on m’a toujours inculqué, ce que j’inculque à mes enfants et c’est la même chose en tant que dirigeant de club. Et si le club investit dans un entraîneur pour cette équipe, c’est qu’on y croit et qu’on la soutient. Olivier (Halim, le T1) a d’ailleurs su fédérer son groupe et il ne baisse jamais les bras, ce qui est fantastique."

En sachant aussi que tout n’est pas à jeter, bien au contraire. Il y a quelques semaines, Incourt B avait d’ailleurs offert une bonne réplique à Huppaye B. "J’ai du mal à comprendre les deux visages de cette équipe qui peut proposer des choses très positives mais aussi disputer des matches comme celui de la semaine dernière ou l’on se dit que ce n’est pas possible. Mais ce qui me dérange aussi, c’est cet abattage médiatique. On rencontre parfois des équipes où des joueurs touchent 100 € la victoire. Les dés sont pipés et quand le foot rime avec argent, victoires et gros scores, cela me dérange et les railleries sont faciles. On travaille dans une autre optique. Maintenant, je me rends aussi compte que pour les jeunes, il est parfois très compliqué de jouer en seniors et il manque une division intermédiaire dans le foot des adultes."

En attendant, le championnat se poursuit. Et avec Incourt B, qu’on se le dise. "J’ai un profond respect pour cette équipe qui fait aussi vivre le club. Elle vient de prendre une leçon, les gars sont devant leurs responsabilités et ils assument. Je reste secrètement convaincu que cette équipe accrochera l’un ou l’autre point qu’elle fêtera comme un titre."