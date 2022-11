Jo Fargeon, pouvez-vous nous expliquer quel type d’engouement règne dans votre pays d’origine avant le premier match des Lions Indomptables ?

Comme lors de chaque grande compétition, l’enthousiasme est gigantesque. Au pays, le football c’est l’opium du peuple et les gens attendent le premier match de la sélection avec beaucoup d’impatience.

La sélection camerounaise vit une certaine forme de renaissance depuis 2017 et vient de terminer troisième de la dernière CAN. Quelles sont les réelles ambitions ?

Je partage les ambitions et le positivisme de Samuel Eto’o, le Président de la Fédération camerounaise de football. Je pense sincèrement qu’on peut aller au bout et qu’on peut rêver plus grand. Avant, on s’alignait en Coupe du Monde pour ne pas prendre de casquettes mais depuis quelques années, les mentalités ont changé et on se dit que tout est vraiment possible. Les Lions Indomptables ne seront pas là pour figurer et le plus important sera de bien négocier notre premier match contre la Suisse. En cas de victoire, l’énergie sera décuplée.

Un vent de scepticisme s’est élevé sur les chances de la Belgique de briller lors de cette Coupe du Monde. Quel est votre avis ?

Mon cœur vibre également pour les Diables rouges et même si je reste encore sur ma faim par rapport à la Coupe du monde au Brésil en 2014, la qualité est toujours présente. C’est la dernière grande compétition pour pas mal de joueurs et il s’agira de faire corps derrière le collectif. Individuellement, la Belgique n’y arrivera pas.

Véritable renard des surfaces et grand buteur, vous dispensez actuellement des entraînements spécifiques aux jeunes de la RAS Jodoigne où vous entraînez également les U15 provinciaux. Est-ce une mission qui vous plaît ?

Je retrouve énormément de plaisir, de joie et de bonheur en côtoyant les jeunes. C’est le plus important car je m’étais quelque peu perdu en chemin. Avec mon bagage, je peux leur apporter les bases pour qu’ils performent en équipe première.