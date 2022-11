Il voit en cette nomination et confirmation au poste de T1 une belle et grande marque de confiance de la part du club. Une reconnaissance que le Brabançon wallon mesure pleinement.

"Je suis très fier mais surtout honoré d’avoir reçu une telle marque de confiance du club. C’est un geste fort et qui me touche beaucoup. Il faut se rendre compte que le club, pour que je puisse être T1, est prêt à s’acquitter d’une amende pour chaque rencontre que je passe à la tête de l’équipe. C’est une belle preuve qu’ils croient en moi et cela génère une grande motivation de mon côté."

En congé jusqu’au 29 novembre, date à laquelle les entraînements reprendront du côté de Reims, avant une reprise de la Ligue 1 à la mi-décembre, Wil Still profite de ces quelques jours off sans football que pour ressourcer.

Enfin sans football, pas vraiment !

"Personne ne va le croire si je dis que je ne regarde pas la Coupe du monde (rires) ! Mais plus honnêtement, les horaires des rencontres pendant les phases de groupes font qu’il n’est pas possible de tout voir, mais j’essaye de regarder les plus de rencontres possibles. La météo peu clémente de ces derniers jours facilite l’envie de regarder des matches."

« Il est temps de faire confiance aux jeunes »

Et pour l’entrée en lice des Diables ce mercredi soir face au Canada, Wil Still s’attend à, ou du moins espère, voir du changement au sein du onze de base. "Je pense que le temps est venu de faire confiance aux jeunes. On voit que des joueurs comme Theate, Faes ou encore Onana performent en club, la où certains cadres de l’équipe sont en moins bonne forme. Alors pourquoi ne pas leur faire confiance ? D’autant plus que tout le monde sait ou connaît la façon de jouer des Diables. Il serait peut-être bien de profiter de ce contexte que pour créer la surprise et déjouer certains pronostics. J’ai le sentiment d’un déjà-vu à chaque fois que je regarde une rencontre des Diables, un petit renouveau ne serait que bénéfique dans une telle compétition. J’adore Eden, mais il dit lui-même qu’il n’est pas dans la forme de sa vie, alors autant faire confiance à Trossard qui met des triplés en Premier League. On connaît le côté conservateur de Martinez, mais selon moi, s’il ne change pas certaines choses, on risque d’être déçu."

« Le groupe a l’occasion de montrer qu’on se trompe à son sujet »

Et il faut bien le reconnaître, la plupart des observateurs, tant en Belgique, qu’à l’international, sont assez pessimistes. "J’utiliserai clairement ce contexte comme source de motivation pour le groupe. Tout le monde pense que les bons moments de cette génération sont derrière elle. Tous ces joueurs qui ont quand même été beaucoup critiqués ces derniers temps ont l’opportunité de prouver qu’on se trompe à leur sujet. Et très franchement, je reste convaincu qu’ils sont capables de réaliser un beau tournoi. Cependant, à l’image de ce que Courtois a dit après le match face à l’Égypte, il faudra que chacun soit au-delà de ses limites et que ce groupe ne forme plus qu’un."

C’est donc avec un avis assez positif et pas mal d’optimisme que Wil Still aborde le parcours des Diables Rouges, qu’il voit bien se hisser dans le dernier carré. "C’est difficile de donner un pronostic précis, tant le parcours d’une nation peut dépendre des performances des autres et du tirage à la sortie des poules, mais si la Belgique aborde sérieusement son début de compétition et que les jeunes parviennent à se révéler, je pense que les demies sont atteignables."

« L’équipe C de la France pourrait être championne du monde »

Enfin, Wil Still qui, on le rappelle, est d’origine anglaise, aura un regard très attentif également aux performances de son pays d’origine, ainsi qu’à celles de la France. "Les Anglais ont la chance de toujours hériter de l’étiquette d’outsider. Peu de gens voient en eux une équipe prétendante à la victoire, or sur les deux derniers grands tournois ils ont atteint les demis et la finale. Ils ont un groupe encore assez jeune, mais pourtant très expérimenté, ils auront une vraie carte à jouer. En ce qui concerne la France, c’est une équipe avec tellement de qualités, que même l’équipe C pourrait être championne du monde. Cependant, c’est la cohésion du groupe qui fera la différence dans leur chef. Si le groupe vit bien et que tout le monde se bat dans le même sens, il sera difficile de ne pas les imaginer aller loin dans le tournoi."