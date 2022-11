En cas de victoire à Rebecq B, Ophain pourrait se retrouver seul en tête samedi soir. "Mais attention à ce déplacement qui s’annonce périlleux, prévient Romuald Lecocq. Après on joue Saintes et Waterloo et ce serait bien d’avoir un joker avant ces gros matches."

Du côté de Rebecq, "on a appris la blessure au quadriceps de Hakiki et il ne sera pas le seul absent samedi, regrette Francesco Marrella. Ce ne sera pas évident mais le groupe sera là pour faire quelque chose de bien."

La Hulpe – Villers

Les deux équipes ont renoué avec la victoire dimanche dernier et tenteront de confirmer. "Villers est un gros morceau, une des seules équipes qui devrait se retrouver en haut et qui ne l’est pas, observe Jonathan Cabron. On jouera ce match sans pression."

Et sans Vandenplas et A. Lucas qui sont suspendus. À Villers, Vandamme, Lebrun et Charlier seront également punis. "C’est une petite finale pour la cinquième place chez l’équipe surprise du championnat, lance Frédéric Balan. Ils disputent un très bon championnat et ce sera très compliqué là-bas."

Chastre – Rixensart

Chastre reste sur un maigre 1/9 et doit se rassurer. "Il le faut car c’est autant serré en haut qu’en bas du classement, confirme Hassan Riani. Un match très important s’annonce, d’autant plus qu’on reçoit ensuite Auderghem, et il s’agira d’éviter les petites blessures et être à 200% pour jouer une équipe de Rixensart qui n’est pas à sa place."

À Rixensart, "on aura malheureusement pas mal de suspendus mais on va tenter de faire le boulot, espère Pierpaolo Giunta. C’est un match intéressant dans lequel on doit prendre un maximum de plaisir."

SC Jodoigne – ES Braine

Après neuf matches sans victoire et un 3/27 qui a fait chuter l’équipe dans les profondeurs du classement, le SC Jodoigne se doit de réaliser un résultat contre l’ES Braine qui, lui, reste sur cinq matches sans défaite. "Il y a deux Jodoigne, le Jodoigne à domicile et le Jodoigne à l’extérieur, constate Martin Dehut. Je ne sais pas expliquer pourquoi c’est bon une semaine et l’autre pas. On joue à domicile samedi mais ce sera sans Bruno et Kabongo qui sont blessés. Mais c’est un match important contre une équipe que nous avions battu aux penaltys en Coupe et qu’il serait bien de battre une nouvelle fois samedi."

Du côté de l’ES Braine, "on retrouve une équipe de Jodoigne expérimentée mais tout dépendra de l’état d’esprit des miens, prévient Michaël Ghion, qui devrait disposer de tout son effectif. Ce serait bien de gagner une fois ce genre de match mais ce sera très compliqué."

Limal – Lasne-Ohain B

Une victoire devant Braine B et une courte défaite à Villers. Limal va mieux depuis quinze jours. "Le groupe est bien conscient que les qualités sont plus présentes que le bilan chiffré. On n’est pas faibles, assure Ronald Michiels. Par contre, on gaspille trop de points. Si on ne veut pas être largués par Lasne-Ohain qui reste sur un 7/9, la victoire est impérative samedi en sachant que le championnat est encore long et qu’on ne tombera ni dans l’euphorie ni dans le pessimisme suivant le résultat du match."

La confiance est de mise à Lasne-Ohain.

"On sort la tête de l’eau et c’est le point positif, explique Gilles Stephany. La mentalité est très bonne mais le plus important est de confirmer chez l’une des rares équipes qui est derrière nous au classement. Mais les choses ont changé là-bas, cela à l’air de mieux tourner et les connaissant, ils peuvent nous poser des problèmes."