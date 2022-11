P2: Il y a du pain sur la planche pour les Nivellois

Arrivé cette saison à Nivelles après avoir entraîné les jeunes à Ganshoren et Waterloo, Cédric Musette est gâté pour sa première expérience en équipe première. Entraîneur à succès de la P3 jusqu’il y a dix jours, il reprend maintenant une P2 en grosse difficulté. "C’est toujours plus agréable de coacher une équipe qui joue le haut du classement mais j’ai pensé à l’intérêt du club. Des joueurs de la P3 (une dizaine) ont accepté de monter en P2 à condition que je les accompagne et nous sommes partis pour une nouvelle aventure."

En sachant très bien qu’il est devant une mission très compliquée, pour ne pas dire impossible. "J’y crois. Sinon autant arrêter tout de suite. Il reste un deuxième tour et si les joueurs qui sont montés doivent aussi découvrir la P2, il faut s’accrocher et ne pas baisser les bras."

Un peu comme les Aclots l’ont fait une fois le premier goal concédé à Rixensart. "Les joueurs doivent se rendre compte que contrairement à la P3, il y a des descendants en P2. Le stress est présent et je l’ai constaté quand Rixensart a marqué. Maintenant, quand on a déjà concédé treize défaites en quatorze rencontres, c’est à la fois logique et humain", ajoute celui qui bosse également pour le Standard au niveau du recrutement, en plus de son travail dans une banque.

Nivelles ne joue pas ce week-end mais accueillera Auderghem mercredi soir puis le RCS Brainois le dimanche suivant, "deux beaux cadeaux", termine Cédric Musette.