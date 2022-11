Perwez a encore cartonné le week-end dernier et entend bien rééditer la chose, d’autant plus que leurs deux concurrents directs s’affrontent, comme l’explique Fabian Bamps, le T2 perwézien. "On est vraiment sur une belle lancée et on doit tout faire pour que cela dure. Cependant, le BX est une équipe compliquée et que l’on ne connaît pas très bien. On sait qu’ils sont capables du meilleur comme du pire. On doit se concentrer uniquement sur notre jeu et tout devrait bien se passer. D’autant plus qu’on sait qu’au moins un de nos adversaires directs au classement perdra des plumes ce week-end."

Stade Everois – Lasne-Ohain

Après l’avoir emporté dimanche dernier (4-2) face à l’AFC Evere, c’est l’autre équipe everoise que s’apprête à affronter une RULO plutôt en confiance à en croire Christophe Collaerts, le T1 lasnois. "On est dans une bonne dynamique, le plus important est d’y rester ! Il reste quatre rencontres en 2022, on doit prendre le maximum de points pour rester dans ce Top 4. Je fais de cette rencontre un match très important. On va enchaîner deux déplacements compliqués à Evere et puis au Sporting de Bruxelles. Le Stade Everois est capable du pire comme du meilleur, il faudra donc aborder cette rencontre avec beaucoup de sérieux." Goffart est incertain.