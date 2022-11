P1: Genappe laisse la pression au Sporting Bruxelles pour le match au sommet

Mais attention, le Sporting de Bruxelles reste le Sporting, et les Bruxellois viennent encore de démontrer, dimanche dernier face à Grez, qu’ils étaient capables de se sortir de quasiment tous les pièges, en venant notamment à bout des Gréziens, alors qu’à cinq minutes du terme ils étaient encore menés 1-0 (ndlr: score final 1-2). C'est donc en toute connaissance de cause que Genappe ira affronter cette équipe, avec l’idée de n’avoir rien à perdre, comme l’explique l’ailier Jaune et Bleu, Alexandre Fabry. "On attend cette rencontre avec impatience. La pression doit être sur leurs épaules, ils jouent chez eux et sont premiers. Nous venons en tant qu’outsiders, mais comme des outsiders qui ont faim. Plus sérieusement, malgré les quelques pépins physiques au sein du groupe, où on sent que certains joueurs commencent à tirer un peu la langue, on est dans une bonne phase, avec une équipe qui défensivement propose de bonnes choses, alors qu’offensivement on a nos deux armes fatales que sont Maistriaux et Roulez qui marquent comme ils respirent. Cette rencontre au sommet tombe au meilleur moment pour nous, même si ce sera tout de même compliqué de bousculer cette équipe du Sporting."

Le Top 3 reste la priorité

Genappe doit aussi aborder ce genre de rencontre en tenant compte des ambitions et des objectifs que le club s’est fixés en début de saison. "Je pense qu’on ne doit pas et qu’on ne peut plus se cacher. On a clairement une équipe pour jouer le Top 3 et le message d’avant saison de la part du président était assez clair. On a un groupe avec énormément de qualités, les renforts ont été capables d’apporter un plus immédiatement, et nous avons un très bon équilibre entre expérience et jeunesse. Tous les éléments sont réunis pour réussir de belles choses, avec un groupe qui vit bien ensemble. Quand on est dans ce genre de dynamique on a qu’une envie, c’est de jouer le genre de rencontres comme celle qui nous attend samedi."