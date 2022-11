Les Ottintoises ont retrouvé une bonne dynamique

Preuve que l’état d’esprit est très positif au sein du groupe. "Trop de filles ne venaient pas aux entraînements la saison dernière. Le discours était donc d’avoir plus d’engagement à ce niveau-là. Les nouvelles se sont facilement intégrées, le noyau est plus conséquent et les anciennes se sentent un peu plus libérées. Je pense donc qu’il y a moyen de viser un peu plus haut que cette neuvième place."

Sur le plan personnel, "je retrouve mes sensations de gardienne même si j’ai plus difficile à combiner le foot avec mon boulot d’éducatrice spécialisée dans un centre d’hébergement, précise la Guibertine présente dans l’équipe depuis deux ans. J’ai débuté le foot à Mont-St-Guibert à l’âge de dix ans et je suis gardienne depuis mes treize ans. J’étais déjà passée par Ottignies il y a quelques années avant d’aller à Stéphanois. C’est un sport que j’avais essayé à l’école et qui m’a offert un bon bol d’air au niveau du stress dans toutes les équipes où j’ai joué."

Les Ottintoises vont clôturer l’année en enchaînant le RCS Brainois, Mont-Saint – Guibert B et Tubize-Braine. "On entend ce que vaut Braine et il faudra être concentré. Ce seront des matches compliqués mais si on continue à jouer de la sorte, on a une bonne carte à jouer."