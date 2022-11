Les Castors Braine avec comme modèle les Kangoeroes Malines ?

Le président a tenu à préciser le rôle de Crevecœur dans l’organigramme brainois: "Serge est devenu consultant à ma demande. J’ai été le chercher en début d’année. Il a mis son expertise et son expérience au service du projet de la nouvelle salle. Après, il est apparu qu’il pourrait m’épauler dans la gestion du club."

L’ancien manager et coach du Brussels n’a donc pas investi financièrement dans le club où il fonctionne comme une sorte de facilitateur: "On fera le point sur son rôle en fin d’année. Il sera peut-être étendu."

En attendant, la griffe Crevecœur a déjà changé le club qui a créé un club d’affaires (Castors Club) et qui proposera des soirées thématiques autour des rencontres sportives. Le 3 décembre, face à Laarne, ce sera la Ladies Night. Le 21 décembre, le match a été acheté par l’Union des Electriciens (Eloya). Des maillots floqués festivement pour l’occasion devraient être portés.

Dans la foulée, Jacques Platieau a réaffirmé son soutien au basket féminin: "Il n’a jamais été question d’abandonner la D1 Dames. On aura toujours des étrangères dans le noyau et oui, nous souhaitons jouer la Coupe d’Europe l’an prochain. Enfin, il n’a jamais été question d’abandonner la Castors Braine Académie. L’objectif reste d’intégrer à terme des jeunes à notre D1, je pense à Maëva Febrissy et à Lisa Marblie."

Dans la foulée, le club brainois voudrait faire pour les garçons ce qu’il a créé pour les filles: "On compte mettre en place une académie pour les garçons. Quand vous voyez notre R2 qui est toujours invaincue, c’est une belle locomotive."

« On est convaincus qu’il y a une culture basket à Braine »

Comme on l’avait indiqué dans notre édition de ce mercredi, le président Platieau a confirmé que le projet pour une D1 Hommes était en cours de réflexion et d’analyse. Avec un certain Serge Crevecœur dans le processus décisionnel ?: "Si ce projet de D1 Hommes doit voir le jour, il faudra garder notre philosophie. Je ne sais pas vous dire quand on sera prêt: peut-être dans un an, peut-être dans deux, peut-être jamais. Toutes les conditions doivent être réunies. Une chose est certaine: on est convaincus qu’il y a une culture basket à Braine."

La possibilité d’avoir deux sections professionnelles (Hommes & Dames) n’est plus inconciliable dans l’esprit du décideur brainois: "L’exemple de Luc Katra aux Kangoeroes Malines est inspirant. J’avais dit à Luc que ce serait compliqué quand il a lancé son projet mais là, le dirigeant malinois m’a apporté un vibrant démenti."