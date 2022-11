Le tour des équipes féminines de P1 et P2

7e victoire de rang contre Chastre. "On a subi en première mi-temps puis joué plus haut en seconde et ça a fini par payer, note Olivier Minsart (T1). Saint-Michel sera encore un match piège."

Chastre

Défaite 1-0 à Ohain. "On n’a pas été assez précis et ce but tombe à la fin. On méritait le nul, estime Léo Noemi (T1). On ne pourra pas lâcher à Mont-St-Guibert sinon on va redescendre."

Nivelles

Forfait contre Boitsfort (5 novembre) pour un souci de carte d’identité. "C’est un coup au moral et le 0-4 contre le BX ne reflète pas le match car le ballon ne roule pas", constate Frédéric Jankowska (T1)

Mont-Saint-Guibert

Défaite 2-1 à Ixelles. "On a été dépassé au milieu en première mi-temps mais on méritait le nul en deuxième, souligne Chloé Ascencio (capitaine). On verra dans quelles conditions on ira à Chastre."

Jodoigne

Avant Boitsfort "qui sera encore un match difficile, l’objectif était de renouer avec la victoire à Maccabi et c’est chose faite (2-7) même s’il reste encore du travail", résume Gilles Marko (T1).

Wavre-Limal

3-2 à Boitsfort "sur un penalty, une erreur de communication et une belle action, mais on est content du jeu proposé, positive Mehdi Chakroun (T1). On devra palier aux blessures contre Nivelles."

Provinciale 2

Ronvau

Défaite sévère contre Jodoigne. "Elles ont marqué leurs occasions et pas nous mais on a bien réagi après Kosova, apprécie Guillaume Lengelé (T1). Attention au Black Star après deux défaites !"

Jodoigne B

1-3 à Ronvau: "Première mi-temps équilibrée puis on a pris le dessus face à une belle équipe et on continue sur notre lancée avant l’Union qui sera encore un gros morceau", lance Pierre Haerlingen (T1).

Walhain

Drôle de match à Kosova (2-9). "Pas d’accueil, arbitre en retard et pas d’aide lors de deux graves blessures (Van Damme et Marchand), déplore Jamel Dennoune (T1). Elles reviennent à 3-2 mais on a bien réagi et fait le nécessaire en restant fair-play."

Lasne-Ohain B

Après le 3-1 contre St-Michel "où l’on s’est compliqué la tâche par moments avant de s’imposer plus après le repos, Schaerbeek sera compliqué face à une équipe physique", préface Paulo Guimaraes (T1).