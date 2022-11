La rumeur enfle depuis bientôt six semaines du côté du complexe Gaston Reiff de Braine-l’Alleud. Des supporters s’inquiètent, des sponsors s’interrogent. Annoncée ce mercredi, la conférence de presse des Castors Braine "tracera les perspectives pour la suite de la saison et présentera les directions envisagées pour les prochaines saisons."

On ignore si les dirigeants aborderont ce que plusieurs sources nous indiquent depuis quelque temps. Tout d’abord, l’arrivée (ou l’influence) dans le Conseil d’administration brainois de Serge Crevecœur, aperçu à plusieurs reprises depuis octobre en championnat de la Top Division Women 1, ainsi qu’à la rencontre opposant Braine au club espagnol de Saragosse en Coupe d’Europe fin octobre.

L’ancien homme fort du Brussels (management et coaching) aurait déjà investi au Castors House (la buvette brainoise) que le club peut désormais exploiter à sa guise. Le fait que le produit Castors (avec la création notamment d’un Castors Club) soit davantage mis en avant depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, au niveau du fond comme de la forme, prouve l’influence de Crevecœur, rodé au marketing sportif.

On prête au manager bruxellois des intentions sportives et extra-sportives. Quang il était à la tête du Brussels, Serge Crevecœur avait tenté de doter le club de la capitale d’une salle digne de ce nom. Entre promesses politiques, changement de majorité, coût, difficultés techniques et carrière sportive de Serge Crevecœur (parti coacher ensuite à Pau-Orthez, Gravelines et Le Portel en France), les différents projets (sur Bruxelles-Ville et à Woluwe dont Crevecœur est résident) sont restés dans des cartons.

De retour en Belgique, où on pensa qu’il allait se relancer au management et coaching des Anvers Giants, Serge Crevecœur se trouve désormais dans le Brabant wallon. Piaffant d’impatience à l’idée de se relancer dans le basket national, il sonderait entrepreneurs privés et autorités publiques au sujet de l’érection d’une nouvelle salle de basket qui pourrait être rentabilisée autrement que sportivement. On songe ici à des événements culturels, des séminaires et une exploitation Horeca. Ce projet, on en parle à Braine depuis plus de cinq saisons mais, à l’ombre du Lion, le grand public n’a pas encore vu le moindre plan. D’autres projets immobiliers tendraient vers Ottignies et Tubize avec le même package: une équipe pro de basket et un environnement à potentiel commercial élevé.

Vu que les discussions prennent autant de temps que la délivrance des permis et que les finances publiques ne permettent pas de folies, le projet pourrait se contenter – dans un premier temps ? – de la salle de Braine.

Le même modèle que les Kangoeroes ?

La rumeur au plan sportif prête à Crevecœur la volonté d’installer une équipe pro masculine à Braine-l’Alleud. Comme le budget à réunir est important (1 000 000 €), il semble que la prochaine échéance (la saison 2023-2024) tombe trop tôt. Ce qui laisserait aux Castors une saison pour préparer les fans. Entretenir deux équipes pros, comme le fait les Kangoeroes Malines, semble compliqué d’un point de vue financier. Quid de la Castors Braine Académie, lancée depuis deux saisons et qui veut installer et rendre pérenne une filière de jeunes filles qui viendrait toquer à la porte de l’équipe première ? Ce sera l’une des questions que devrait aborder le président Platieau… Ou Serge Crevecœur.