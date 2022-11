Vandermeulen (Rebecq) l’attendait ce fameux « clean sheet »

Et on peut le comprendre, car jusqu’à cette 13e journée les Rebecquois avaient toujours au minimum encaissé un petit but dans chaque match faisant d’eux la pire défense du championnat avec 27 buts encaissés (un titre désormais revenu à Solières avec 28 buts). Des chiffres contrastant avec une attaque redoutable et qui explique un positionnement trop bas au classement pour une équipe comme Rebecq.

Une statistique désormais révolue avec ce 5-0 net obtenu ce week-end au plus grand plaisir du gardien rebecquois, Maxime Vandermeulen. "Ma défense et moi-même attendions ce clean sheet depuis longtemps. Encaisser un but ou deux, même quand nous gagnions, ça jouait un peu sur mon moral. Même si la victoire reste à chaque fois l’aspect le plus important bien sûr."

Désormais le numéro 30 rebecquois veut répéter ce scénario pour le reste de la saison. "Si nous ne gardons pas plus nos cages inviolées, ça sera difficile de continuer à remporter des matchs et de remonter au classement malgré notre attaque."

En plus du zéro derrière les hommes de Nasca ont enfin regoûté à la victoire à domicile et veulent continuer sur leur lancée. "Ça jouait aussi dans les têtes d’être meilleur à l’extérieur qu’à domicile. À nous d’enchaîner et de montrer une régularité que nous n’avons pas eue jusqu’à présent. Faire une série de victoires pour remonter au classement, c’est l’objectif principal. Car nous ne sommes clairement pas à la position espérée."

C’est face à La Louvière que les Rebecquois tenteront de réussir cette tâche. Une équipe qui pointe à une sixième place au classement et qui n’a plus perdu depuis quatre rencontres. Un adversaire de taille donc pour Vandermeulen et ses coéquipiers.