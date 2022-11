"On ne va pas arriver en avril de l’année prochaine avec une montée et ne pas savoir quoi faire." Le président Christophe Candi donne d’entrée le ton. Sans savoir si des play-off auront lieu en TDM2 à l’issue de la phase classique, Nivelles doit envisager le scénario à l’issue la plus positive mais refuse de se prendre la tête: "Je voudrais insister là-dessus. C’est de la bonne gouvernance du comité de vouloir songer à tous les cas de figure. A priori, le maintien est plus que bien engagé. Compte tenu de notre classement et même si nous en sommes qu’au début du championnat, ce serait fou et inconvenant de ne rien préparer. C’est bien sûr de l’anticipation, pas de la prétention. Je ne tiendrais pas ce discours si nous n’étions pas à 8/8 mais il se fait qu’on a réussi notre début. Je refuse qu’on s’emballe mais c’est plutôt un très chouette problème à envisager. Pour jouer le titre, il faudrait bien sûr être parfait jusqu’au bout."

Le comité aclot avait fait pareil l’an dernier avec le remarquable parcours de la R2: "On n’allait pas dire aux joueurs à deux journées de la fin: ‘’il va falloir commencer à perdre car nous n’assumerons pas’’. On a pris nos responsabilités et on a demandé aux joueurs de défendre crânement leurs chances. Cette saison, nous agirons pareil par rapport à la TDM2. On fera ce qu’il faudra."

Cela étant dit, de gros morceaux arrivent encore sur le menu aclot: "À Hasselt samedi, ce sera déjà un très gros test. Si on gagne, il n’y aura plus que Falco Gand et nous invaincus. Tous les autres seront minimum à trois défaites. Raison pour laquelle, il faut prendre match par match."

Un dernier élément devrait servir de facilitateur aux aspirations brabançonnes: "Ce qui nous excite dans le comité, c’est que Nivelles fête l’année prochaine ses 75 ans. Vous imaginez une montée pour cet anniversaire ? Maintenant, quand vous prenez des Vincent Renard ou Cyril Bataille, de purs produits locaux, c’est quelque chose qui les travaille. Bataille a été sollicité par certains clubs à l’inter-saison. Il a dans un coin de sa tête le fait de monter en D2 avec son club."