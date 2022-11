"Le sentiment est mitigé car comme souvent, on a mal commencé, même si on n’a pas pris de but et qu’on a eu deux opportunités via Ladrière, relate le Brainois Bruno Baras. Après, on a perdu un point car on aurait pu mener 0-1 voire 0-2 en seconde période. Mais quand on a été réduit à dix puis à neuf, l’équipe a montré du caractère et là, tu es content de ne pas repartir sans rien."

Pour sa première titularisation, l’ancien joueur d’Anderlecht, de l’Union SG, de Waterloo et, plus récemment, de Pepingen-Hal n’a pas marqué.

"Après être monté deux ou trois fois, j’ai enfin commencé un match. Ce n’était pas évident physiquement mais il était important que je puisse jouer entre soixante et septante minutes, et j’ai même commencé à me sentir bien sur quelques ballons. Quand je serai revenu à mon niveau, je pense que je pourrai apporter à Braine ce qui lui manque, à savoir marquer."

Une hernie discale l’a éloigné des terrains deux mois

L’attaquant de 30 ans est de retour dans les rangs du RCS Brainois après une indisponibilité de deux mois.

"Je suis content d’être revenu près de la maison dans un club que j’avais à cœur de retrouver un jour. Mais, une hernie discale au niveau des cervicales m’est tombée dessus et j’ai perdu une partie de mes sensations du côté droit. J’étais conscient de mettre l’équipe un peu dans les problèmes mais le fait que ce ne soit pas aussi long que mes ligaments croisés ou ma blessure au coude m’a permis de rester motivé, et je me suis soigné du mieux possible pour revenir un peu plus vite que prévu."

« On doit avoir confiance en notre défense »

Au repos ce week-end puisqu’il avait gagné son match contre Gosselies le 1er novembre, Braine ira ensuite à Jodoigne puis à Tamines .

"On sera obligé d’aller chercher une victoire et les deux seraient magnifiques. S’agissant de deux beaux déplacements, un quatre sur six serait une bonne chose. Il faudra surtout éviter la défaite puisqu’on a déjà perdu des points chez nous. Mais si on s’arrache comme on l’a fait à neuf, à Ath, on doit avoir confiance en notre défense et aller de l’avant pour mettre des goals."