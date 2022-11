Sixième revers pour le Rebond Ottignies

OTTIGNIES (9x3, 5/12 LF, 21 ftes): WAUTHIER 0, Gilis 0, BECKERS 9 (3x3), Snackaert 14 (3x3), DEMOLDER 4, Van Tichelen 7, BALZA 15 (3x3), Cordi 0, Ishimwe 0, Hauet 2, LEROY 5.

Malgré une belle précision à distance (5x3 en première mi-temps, 4x3 en seconde), le Rebond a fait jeu égal avec Libramont mais repart bredouille de la province luxembourgeoise: 14-13, 27-26 (mi-temps) et 47-43 (30e). Fort touché par les fautes (13 fautes luxembourgeoises pour 21 à Ottignies, 22 lancers à 12), Ottignies perdait deux éléments créatifs avec les retraits de Van Tichelen et Balza (pour cinq fautes) dans le dernier quart et s’inclinait 63-56.

Battu sur son terrain face à Courcelles et Ciney qui jouent les premiers rôles de la Régionale 2B, vainqueur la semaine dernière de la lanterne rouge Ganshoren Dames, le Rebond va jouer ses deux prochaines rencontres à domicile face à Esneux (27/11) et Natoye (11/12). Ottignies conclura l’année par un autre déplacement en province luxembourgeoise le 17 décembre (à Arlon).