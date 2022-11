Il ne fallait pas arriver en retard pour assister à ce match sommet puisque Maniet plaçait Mont-Saint-Guibert aux commandes sur le premier corner après un coup-franc de Verniest détourné par Koninckx. Il ne fallait que deux minutes à des Walhinois qui ont été bousculés dans cette première période pour égaliser via Palange. Les visiteurs reprenaient l’avance sur un centre de Verniest repris de la tête par Maniet, puis Still et Verniest loupaient le break sur la même action (35'). "On n’était pas présent dans les duels ni sur les deuxièmes ballons, analyse le T1 local, Mathieu Michielsens. On a ensuite mis plus d’intensité pour passer au-dessus. La victoire n’est cependant pas entièrement méritée mais on ne boude pas notre plaisir d’autant qu’on a vu un meilleur Walhain en seconde période."

Il ne fallait qu’un quart d’heure au leader pour faire 2-2 sur une superbe volée de Joiret. Et après une reprise de Meys sur la latte, les locaux passaient devant via Palange qui semblait pourtant hors-jeu au départ de la phase. À l’entame des arrêts de jeu, Verniest, qui aurait dû être exclu quelques secondes plus tôt pour une intervention trop musclée relançait des Guibertins qui réclamaient ensuite un penalty pour faute de main que l’arbitre octroyait très généreusement à Walhain sur la relance: 4-3 par Tahraoui. "Il y a beaucoup de frustration car les joueurs ont tout donné, on aurait pu mettre un ou deux buts en plus en première période, et il n’y a pas penalty à la fin, avance Gaël Vanderbrugge, le T1 visiteur. Walhain ne perd pas beaucoup de points mais le championnat est encore long et il y aura un match retour."