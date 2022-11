9/12 pour Villers. "On a rapidement encaissé car on n’était pas vraiment dedans avec un football déstructuré, analyse Frédéric Vandekerkhoven (T1). Après un problème d’éclairage vers la 40' et une interruption de vingt minutes, on a marqué le 3-1 dès la reprise. En seconde période, on a enfin été appliqué en jouant simplement, et on est passé au-dessus."

Dans l’autre camp, "c’était un match complètement off, souffle Michaël Ervier (T1). On a joué dix minutes où l’on a marqué. A-t-on cru que c’était fait ? Je ne pense pas. Mais malgré les consignes données à la mi-temps car il y avait encore la place pour faire quelque chose, on n’avait plus envie de jouer et on les a laissés faire."

Léo B – Waterloo Lion’s 1-6

Buts: Ohindo (0-1 et 0-2, 3' et 15'), Booka (0-3 sur pen. et 0-4, 50' et 60'), Fdil (0-5, 70', Vungbo sur pen. (1-5, 80'), M’Hamli (1-6, 88').

Après leur 1/12, les Waterlootois ont renoué avec le succès. "On a maîtrisé toute la première mi-temps où l’on marque deux buts rapidement, même si on aurait déjà pu creuser l’écart, indique Alain Nzanza (T1). Ce qu’on a réussi à faire à la reprise sur un penalty et une action individuelle de Booka même si le Léo a essayé de revenir dans le match. À partir de là, on a déroulé et retrouvé la confiance."

Waterloo B – Ol. Anderlecht 3-3

Buts: Beck (0-1, 5'), Ben Taïb (0-2, 17'), Deliens (0-3, 50'), Garcie (1-3, 75', Mollo (2-3, 83'), Pérignon (3-3, 91').

Les locaux étaient encore menés 0-3 à un quart d’heure de la fin et ont finalement sauvé un point. "Début de match très compliqué par manque d’envie. On laissait jouer l’adversaire et on a encaissé deux buts rapidement, explique José Ngoyi (T1). On a attendu la mi-temps pour réagir même si le score est passé à 0-3, puis on est revenu avec le caractère qui nous manquait pour décrocher un point."

Racing White B – Genappe B 1-4

Buts: Declercq (1-0, 35'), Baligant (1-1, 48', Van Der Goten (1-2, 60'), Baligant (1-3, 83'), Van Der Goten (1-4, 88').

Mené 1-0 au repos, Genappe a été mis en difficulté par la lanterne rouge. "On a été faible en première mi-temps en nous mettant au diapason de l’adversaire, remarque Gary Illegems (T1). On n’arrivait pas à faire le jeu et ils marquent sur une demi-occasion. Mais après avoir remis les choses en place dans le vestiaire, on a déroulé en jouant beaucoup mieux et plus simplement. À défaut de faire un gros match, on a assuré le principal."

Nivelles B – Ixelles B 3-2

Buts: Sulejman (0-1, 16'), Longfils (1-1, 20'), Henry (2-1, 60'), Denuit (3-1, 62'), Thiam (3-2, 80').

Premier succès pour les Nivellois suite au switch de coach et de certains joueurs entre la P2 et la P3. "On est mené contre le cours du jeu mais on égalise sur une belle phase et un tir croisé, raconte Patrick Longfils (T1). C’est 1-1 au repos mais nous sommes dominateurs, puis on fait le siège du goal adversaire en seconde période et on se met bêtement en difficulté avec le 3-2 sur leur seule sortie, mais la victoire est entièrement méritée."

Clabecq – Braine-Waterloo 5-1

Buts: Fares (1-0, 9'), A. Vanden Berghe (2-0 et 3-0, 49' et 58'), Laci (3-1, 70'), Mota (4-1 et 5-1, 75' et 85').

Le leader n’a pas vraiment été mis en difficulté. "Malgré un but rapide, on avait dur de tenir le ballon dans l’équipe en première mi-temps, souligne Samuel Bruno (T1). On a réveillé les joueurs dans le vestiaire car même si l’adversaire n’était pas dangereux, on n’arrivait pas à finir nos occasions, et on a été plus relax quand on a fait 2-0. Avec ce 37/39, on a fait le boulot."

Très déforcés, les visiteurs ont tenu une bonne mi-temps. "Avec treize joueurs dont trois gardiens face à la meilleure équipe de la série, il n’y a pas eu de miracle, pointe Fabrice Deman (T1). Le match était plié à 3-0, même si on est revenu à 3-1 sur un beau but, car on n’a pas tenu physiquement."