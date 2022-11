(25-17, 25-21, 21-25, 23-25, 16-14).

GUIBERTIN: Florian Malisse, Niels Huysegoms, Simon Van de Voorde, Jens Christiaens, Robin Foret, Gil Hofmans, Sébastien Dumont. Sont montés: Gert van Walle, Guillaume Godart, Romain Vanhelmont, Tristan Mannaert.

"C’est bien de prendre un point alors que nous étions menés deux sets à rien. Par contre, au cinquième set, nous menions 7-8 après le passage de Gilles Vandecaveye au service (7 aces au total, NDLR) . Nous étions bien en side out. Si nous marquons quelques points, il ne doit plus revenir servir. Or, nous avons commis des fautes et nous perdons le match. Mais ce point est un bon point", confiait Wannes Rosiers, le coach guibertin.

Celui-ci a débuté la rencontre avec Robin Foret au quatre. Guillaume Godart est monté à la passe au premier set et a été confirmé dans les sets suivants. Tout le groupe, si l’on excepte Gertjan Van de Velde et Guillaume Dusart, a joué. "Je l’ai toujours dit, j’ai treize joueurs. Ils peuvent tous être titulaires. Tristan Mannaert est lui aussi monté dans chacun des trois sets."

Deux rencontres importantes se profilent à l’horizon, la venue d’Alost dimanche et le déplacement à Achel la semaine suivante.