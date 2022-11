Les La Hulpois Gaspard Lalli et Ryan Godsmark ont remporté le championnat de France de rugby à 7

Sur quatorze minutes, tout peut aller très vite et, du coup, on tente moins de choses

Après les tournois disputés cet été, l’aventure finale a duré une dizaine de jours jusqu’au dénouement victorieux à Paris La Défense. "On s’est réuni à Monaco et on s’est préparé pendant dix jours avec deux séances quotidiennes, l’une physique et l’autre axée sur le rugby. Comme nous sommes tous des joueurs d’expérience, l’idée était surtout de créer des liens sur le terrain. Le jour J, c’était un peu particulier car il y avait moins de monde pour le premier match et on ne pouvait pas surtout pas se louper comme lors des phases de poules cet été, sans quoi c’était terminé. Sur quatorze minutes, tout peut aller très vite et, du coup, on tente moins de choses."

L’expérience aura été bénéfique pour notre interlocuteur car "ça permet de s’exprimer et de challenger des équipes de haut niveau, l’encadrement est de qualité et on profite de l’expérience des autres joueurs qui sont de jeunes retraités du haut niveau. Ça marche aussi dans l’autre sens puisqu’en tant que joueur belge, je leur apporte aussi quelque chose. Et puis, l’opposition est relevée car on rencontre les huit premiers du championnat d’été, à savoir des joueurs pros, des semi-pros ou des jeunes qui aspirent à être professionnels."