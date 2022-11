Le Rebond Ottignies avec la manière à Namur

OTTIGNIES (5x3, 11/13 LF, 19 ftes): KAZADI 3, BARME 14 (2x3), DOCHEZ 2, DEMONCEAU, VERMYLEN 14, Haesendonck 15 (1x3), Hauet 4, Baillet 4, Snackaert 2, Habimana 3 (1x3).

Le Rebond s’attendait à une rencontre compliquée vendredi mais il s’est simplifié la vie par un démarrage en fanfare.

En tête au bout de dix minutes via l’apport de Haesendonck et la percussion de Kazadi (11-18), Ottignies insistait et imposait son tempo défensif en encaissant seulement deux paniers de plein les dix minutes suivantes. Comme Vermylen dominait les échanges et alimentait la marque, les Brabançonnes s’échappaient à 17-31 (20e) et allaient gérer les 20 minutes suivantes. "Nous sommes bien rentrés dans ce match, confiait le coach Olivier Mulaba. L’envie de réagir après notre défaite de la semaine passée à Huy était présente. Je pense que Namur n’a pas réussi à imposer son jeu, c’est un peu comme nous la semaine dernière. Ce fut vraiment une belle réaction de mes joueuses. Le groupe a joué avec son cœur."