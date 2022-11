Le Mondial selon Oscar Dopchie : « Un miracle si la Belgique passe les quarts »

Avant de commencer le cyclisme en compétition, le Chastrois Oscar Dopchie a pratiqué le football dans sa commune, au sein du club de l’ASE Chastre, en débutant en U12 et ce, jusqu’en U15 sous la houlette de Philippe Roch à l’époque. "Il m’a beaucoup appris notamment dans ma façon de m’engager dans le sport. Il m’a appris l’importance de la" grinta "qui a d’autant plus d’importance dans un sport comme le cyclisme. Depuis, je suis encore le football d’un œil attentif dans les médias. J’ai cependant pris la décision de boycotter l’entièreté de la Coupe du monde au Qatar en maigre soutien à l’exploitation des travailleurs qui a eu et a lieu là-bas à cause de cette Coupe du monde. Elle n’aurait jamais dû avoir lieu dans ce pays. Je pense que si tout le monde pouvait la boycotter, les chaînes de télévision n’achèteraient plus les droits et cela ferait peut-être enfin ‘’tilter’’ les dirigeants de ne plus prendre ce genre d’initiative."