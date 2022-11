Andenne a vaincu la butte du Lion

C’est 27-42 après quinze minutes, mais avant la mi-temps, Waterloo revient à 39-44. "En seconde mi-temps, notre bourreau change et l’on voit Delva, nous asséner une vingtaine de points, gardant Andenne dedans, poursuit le joueur. Malgré nos efforts, on rate beaucoup offensivement, comme en témoigne notre 50% aux lancers francs. À quarante secondes de la fin, Andenne égalise et nous filons en prolongation. Nos choix ont été assez douteux en termes d’exécution et révélateurs d’un souci de partage de ballon et d’un manque d’agressivité. Andenne mérite la victoire. C’est un peu frustrant et inquiétant sur la manière, surtout que l’on reperd Arnaud Vancampenhout qui fait une rechute sur sa déchirure musculaire"

Malgré cette défaite, Waterloo reste accroché au peloton de tête et est toujours en embuscade pour les play-off. Il n’y a donc pas de raison de paniquer outre mesure pour le moment, mais il sera important pour Waterloo de se serrer les coudes en vue du déplacement compliqué de la semaine prochaine à Ciney, qui vient de mettre 30 points à Kain.