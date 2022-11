Partage spectaculaire avec un léger goût de trop peu des deux côtés ! Les Huppaytois ont en effet mené trois fois au score et se sont fait rejoindre à quelques minutes de la fin alors que les Ottintois ont raté un penalty. "C’est forcément frustrant quand on rate un penalty à 2-2 et qu’on pouvait enfin virer en tête. Au lieu de cela, on prend le 3-2 et on doit encore courir après le score. Un point en déplacement sur un terrain difficile est toujours bon à prendre mais on offre les trois buts et on manque d’efficacité", pestait le T1 visiteur Stéphane Wille.

En face, le T1 Benoît Plomteux a apprécié la qualité de la rencontre. "C’était un match très agréable avec deux équipes qui ont essayé de jouer au football. Évidemment, il y a quand même de la déception car on mène au score et on se fait rattraper alors qu’on aurait dû tuer le match bien plus vite."

Saint-Michel B 3La Hulpe B 0

Face à une très belle formation de Saint-Michel B, les gars d’Arnaud Lambert ont bien résisté en première période avant de devoir courber l’échine après la pause. "Nous ne pouvons pas avoir de regret car nous sommes tombés contre plus fort que nous. Nous avons d’abord bien défendu mais les qualités de vitesse et de technique de l’adversaire ont fait la différence et une fois le premier goal encaissé, nous nous sommes quelque peu déconcentrés", avouait le T1 la hulpois.

Boitsfort B 3Bierges 3

Buts: (1-0, 40'), Damoiseau (1-1, 69'), (2-1, 70'), Colin (2-2, 72'), (3-2, 86'), Cotteleer (3-3, 93')

Partage au large goût de victoire pour les Biergeois avec cette égalisation à la dernière seconde. Menés à trois reprises, les hommes de Sébastien Goossens n’ont rien lâché et ont inscrit les trois buts sur des phases arrêtées. "La première mi-temps fut vraiment exécrable mais la suite était bien meilleure niveau football et engagement. J’ai apprécié la réaction des garçons et le point fait vraiment du bien", expliquait le mentor brabançon wallon.

Auderghem B 7Stéphanois B 1

Le but stéphanois par Hanon

Après la démission de Christophe Dubois en semaine, les Brabançons wallons ont subi une lourde défaite sur le terrain d’Auderghem B. Menés 5-0 à la pause, les Vert et Blanc ont limité la casse après la pause. "Les Bruxellois étaient bien meilleurs que nous et en plus de cela, on leur offre trois buts sur un plateau. C’était mieux en seconde période mais le score était déjà acquis", relatait le Directeur sportif Saïd Albathouri.

Stade Everois B 35Incourt B 0

À neuf pour débuter la rencontre puis à dix, les Incourtois ont subi une véritable humiliation face au Stade Everois B. C’était déjà 14-0 à la mi-temps. "Je ne pensais pas que ce score était possible lorsqu’on joue au football en équipe première. Je me pose énormément de questions par rapport à la mentalité de certains joueurs et je suis extrêmement déçu", expliquait abattu le T1 Olivier Halim.

Rixensart B 3Walhain B 0

Buts: Mutombo (1-0, 25'), Siebern (2-0 et 3-0, 75' et 80')

Grosse prestation des Walhinois qui ont posé pas mal de soucis à une équipe rixensartoise bien en place mais qui a réalisé le strict minimum en se faisant peur sur la fin de rencontre avant d’émerger grâce au doublé du jeune Siebern. "Face à un Walhain volontaire et plein d’idées, nous avons clairement manqué d’intensité et d’engagement. Ce n’était pas un grand et beau match de notre part et on ne va retenir que les trois points qui étaient très importants", lançait le T1 local Lorenzo Richiusa.

En face, le coach Quetin Van Den Broeck a apprécié le bon match de ses troupes. "Les gars commencent à comprendre le jeu que je veux mettre en place et c’est de bon augure pour la suite. La mentalité était bonne et il ne manquait juste que la dernière passe."