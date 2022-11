Quarts temps: 24-20, 26-13, 19-16, 16-12.

CASTORS BRAINE: Dombret 7, Bonacorsi 10, Kaminski 10, Fontaine 5, Vancabeke 0, Tchatchou 14, Farricelli 6, Szylkrot 25, Bellemans 0, Depaepe 0, Dupont 2, Schwartz 2.

Au fil des matches, les Castors grandissent encore. Contre Maffle, pour leur dixième sortie en championnat, les hommes de Gianni Maren ont livré un match plein de volonté et d’efficacité.

Leur engagement devait logiquement être récompensé, comme le souligne leur coach: "Avant la rencontre, j’avais demandé à mes joueurs de jouer physique car chez notre adversaire, avec les frères Laloy, Bjorn et Zoran, mais aussi avec Florent Boudry sous l’anneau, il y avait du répondant. Je voulais qu’ils jouent un match d’homme pendant quarante minutes et de ne surtout rien lâcher, de s’imposer et de se faire respecter parce que Maffle allait tout faire pour nous bousculer. Au final, c’est nous qui avons vraiment bousculé Maffle."

L’analyse du coach des Castors résume ce match où les Brainois ont imposé leur rythme et de l’intensité dans les échanges. Certes, Maffle a résisté mais au fur et à mesure que la rencontre avançait, les Castors ont de plus en plus pris le large. Après 24-20 (10e), les Brainois regagnaient les vestiaires avec un très joli viatique à faire valoir pour la seconde période (50-33).

Ce viatique, les Brainois l’ont fait fructifier pour compter jusqu’à 30 points d’avance, avant de relâcher leur étreinte à la demi-heure (69-49).

Ils ont encore ajouté un dernier quart (16-12) pour ponctuer magnifiquement cette dixième sortie par un dixième succès, en ajoutant la manière aux chiffres. "C’est de loin notre plus beau match et de loin notre plus belle prestation collective, insiste le coach des Castors. Tant aux rebonds, qu’en défense qu’en attaque, notre adversaire a fait ce qu’il pouvait sans jamais trouver la solution car nous avons mis une pression énorme sur ce match. Nous avons étouffé Maffle. Honnêtement, avec une prestation hyper aboutie de toute l’équipe, c’est un rêve de coacher. Mes gars ont joué comme ils se sont entraînés cette semaine avec sérieux et intensité. Et le résultat est là, constate le mentor de Castors Braine. C’est 10 sur 10. Woaw ! Je dois me pincer pour y croire. C’est incroyable !"

Et à entendre le coach des Brainois, c’est totalement mérité vu l’engagement de ses joueurs. "Maintenant, il nous reste encore trois gros matches avant la trêve. Nous n’allons certainement pas nous reposer sur nos lauriers parce que, désormais, nous serons de plus en plus attendus par nos adversaires. À nous de bosser sérieusement et comme mes gars sont déterminés pour continuer cette marche en avant, poursuivons le rêve…"