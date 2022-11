P3C: Incourt B battu… 35-0 au Stade Everois B

À neuf pour débuter la rencontre puis à dix, les Incourtois ont subi une véritable humiliation face au Stade Everois B. C’était déjà 14-0 à la mi-temps. "Je ne pensais pas que ce score était possible lorsqu’on joue au football en équipe première. Je me pose énormément de questions par rapport à la mentalité de certains joueurs et je suis extrêmement déçu", expliquait abattu le T1 Olivier Halim.