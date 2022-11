Arbitre: Julien Nicolas.

Cartes jaunes: Bronckart, Olemans, Pohl, Leemans, Becquevort, Boukamir.

But: Leemans (1-0, autogoal, 30’).

JODOIGNE: Bronckart, Mbolo, Puttemans, Vanheukelom, Azzouzi, Pohl, Beaupain (65’ Gilles), Olemans, Akhal (78’ Fotso), Congosto (90’ Soriano), Cassange (86’ Lallemand).

TAMINES: Aromatario, Piret, Charlier (80’ Kabeya), Leemans (70’ Bojovic), Becquevort, Mwemwe (90’ Boukamir), Gahouchi, Boudar, Lamort, Pratz, Buffon (80’ Belic).

Peu importe la manière, seule la victoire comptait pour des Jodoignois en manque de confiance depuis quelques semaines maintenant. Au terme d’un match agréable à suivre au cours duquel chaque équipe aura eu sa mi-temps, Jodoigne sera arrivé à ses fins. "Cette victoire va faire du bien à tout le monde, savoure Steve Dessart. Mon cinq défensif a fait un travail extraordinaire comme les garçons se sont bien adaptés aux deux systèmes de jeu mis en place durant la rencontre. On a disputé une très bonne première mi-temps, la deuxième fut un peu moins bonne mais dans la solidité défensive et le respect des consignes, les gars ont été top."

Après une reprise acrobatique de Cassange et une belle possibilité manquée par Akhal, c’est Olemans qui trouve l’ouverture à la demi-heure. Son centre est dévié par Leemans dans ses propres filets mais Jodoigne est devant à la pause et c’est mérité car l’envie, l’engagement, les occasions et le but étaient à mettre du côté des pensionnaires de la Cabouse. "Et encore, on peut marquer plus si on joue mieux nos reconversions offensives. Mais après cette bonne première mi-temps, on savait que la seconde serait plus difficile face à un adversaire qui allait pousser pour égaliser."

Effectivement, la seconde période est pour Tamines. Pratz trouve le cadre puis oblige Bronckart à la détente sur un bon coup-franc mais pour le reste, la défense de Jodoigne est bien en place, tient le choc et ne cédera pas. "On méritait mieux que cette défaite, regrette un Tibor Balog fâché sur ses joueurs. On a dominé toute la rencontre, Jodoigne marque sur un autogoal, mais notre adversaire a joué le coup à fond avec beaucoup d’engagement et une très bonne mentalité. Ils en voulaient beaucoup plus que nous et si cela ne me dérange pas de perdre, pas de cette manière."

Après quatre défaites de rang, Jodoigne est reparti. "Je le souhaite et on va pouvoir travailler avec plus de sérénité, apprécie le coach. Mon équipe avait juste besoin de gagner et trouver de la cohésion."

Les bulletins des Jodoignois

Bronckart (8), Mbolo (8), Puttemans (8), Vanheukelom (7,5), Azzouzi (7,5), Pohl (7), Beaupain (7), Olemans (7), Akhal (7), Congosto (8,5), Cassange (8).