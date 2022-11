Arbitre: M. Gabriel.

Cartes jaunes: Monin, Bouarfa.

Cartes rouges: Monin (2 cj, 57’), Kabeya (87’).

Buts: Da Silva Camargo (1-0, 24’), Depotbecker (2-0 et 4-0, 28’ et 59’), Lufimbu sur pen. (3-0, 58’), Bova (5-0, 68’).

REBECQ: Vandermeulen ; Da Silva, Devel (54’ Contino), Demolie, Bagayoko, Kouame, Piret, Cordaro, Bova (79’ Traore), Lufimbu, Depotbecker (72’ Mulumba).

SOLIÈRES: Bairamjan ; Verbist, Peisson, Monin, Vancoppenolle, Espeel (72’ Ndeon), Lokando, Arenate (79’ Bouarfa), Crahay, Suray (63’ Baumans), Bacanamwo (27’ Kabeya).

Cela faisait environ trois mois que Rebecq ne s’était plus imposé sur ses terres. Plus exactement depuis le 27 août dernier lors de leur première rencontre de championnat face à Dison (victoire 3-2). Une période de disette qui pesait lourd dans les esprits et qui a désormais pris fin ce samedi.

Les Hutois ont été rapidement victimes de l’attaque la plus efficace de la série. Rebecq donnait directement le ton avec un avantage confortable de deux buts après vingt minutes de jeu. Solières ne profitait pas des quelques moments de flottement dans la défense brabançonne et s’éteignait complètement en seconde période. Rebecq, au contraire, déroulait en infligeant un score de forfait. "On l’attendait tous cette victoire à domicile, commentait Luigi Nasca soulagé. On a réalisé une prestation complète. et je suis satisfait parce que tous mes joueurs offensifs ont marqué. L’image qui m’a fait plaisir c’est lorsque Andrei (Da Silva Camargo), le tireur attitré a donné le ballon à Ricci Lufimbu pour qu’il puisse marquer sur penalty alors qu’à 2-0 rien n’était fait. Ça montre la cohésion et la force de l’équipe. Après, Ricci avait intérêt à marquer (rires)."

L’autre victoire de la soirée, c’était la première clean-sheet de la saison. Des cages inviolées que Luigi Nasca tenait absolument à garder. "C’était très important de garder ce zéro derrière, pour le moral de ma ligne arrière et de mon gardien aussi. Nous ne sommes désormais plus la pire défense, souriait-il. C’est Solières qui l’est et je ne veux plus jamais l’être (Solières passe à 28 buts encaissés pour 27 du côté des Rebecquois, NDLR)."

La nouvelle mission sera désormais d’enchaîner avec une deuxième victoire de suite, chose qui n’est pas encore arrivée cette saison et que le coach veut corriger. "La Louvière, ça sera un gros morceau. Mais on va jouer sur un beau terrain, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Il faudrait surfer sur ce qu’on a proposé ce samedi. Le groupe n’a plus envie de faire des prestations en dent de scie parce que mentalement ça use."