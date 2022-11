Walter, que vous évoque votre passé en équipe nationale ?

C’est toujours une fierté de porter le maillot des Diables. J’aurais bien aimé jouer dans une équipe comme celle d’aujourd’hui, mais on avait déjà un très bon groupe à l’époque au début des années 2000. J’ai pas mal de bons souvenirs mais une grosse déception, celle d’avoir manqué la Coupe du monde de 2002 organisée en Corée et au Japon. J’étais sélectionné mais je me suis blessé au genou peu avant le départ. C’est un grand regret mais cela fait partie de la vie d’un footballeur qui doit faire preuve de respect envers ses coéquipiers et le staff. Pour participer à une Coupe du monde, il ne faut pas être à 100% mais à 1000%. J’ai vite tourné la page en pensant à la suite et je voulais être prêt pour la reprise avec Anderlecht. Et puis, les Belges ont bien presté là-bas (NDLR: élimination en huitièmes de finale avec une défaite 2-0 contre le Brésil).

Que pensez-vous de la génération actuelle ?

On parle de génération dorée mais elle ne remonte pas à aujourd’hui, mais à une dizaine d’années. Ce groupe évolue ensemble depuis de nombreuses années, les grandes vedettes sont restées, d’autres joueurs de qualité se sont rajoutés et cela nous donne une équipe en confiance.

Que doit espérer la Belgique de son Mondial ?

Contrairement à d’anciens tournois, la Belgique n’est pas citée parmi les favoris et c’est sans doute mieux, en sachant très bien que le groupe est de qualité. Même si la Croatie reste un adversaire difficile à manœuvrer, les Belges n’auront pas droit à l’erreur dans leur groupe car ils possèdent des joueurs capables de faire la différence à chaque rencontre. Maintenant, les matches les plus difficiles seront sans doute ceux contre le Canada et le Maroc, deux pays qui vont donner leur vie pour leur nation.

Quels sont vos favoris pour ce Mondial ?

Le Brésil et l’Argentine qui est de retour. Quant à la Belgique, elle doit aborder ses rencontres les unes après les autres, sans réfléchir et surtout sans calculer. On parle de l’Espagne ou de l’Allemagne en huitièmes, ce sont deux nations extraordinaires, mais il ne faut pas encore y penser. Terminer premier de son groupe est la meilleure chose qui puisse se passer pour prendre de la confiance et on verra pour la suite. Il faut aussi bien se dire que les données ne sont pas très claires pour une Coupe du monde très spéciale. Les équipes sont arrivées tard sur place et il leur faudra un temps d’adaptation plus ou moins long.

« Une demi-finale serait magnifique »

Pour la Belgique, un Mondial réussi serait…

Une demi-finale serait magnifique mais il est surtout important de rester calme, les pieds sur terre et jouer avec un grand cœur, ce qui a sans doute manqué par le passé.

Pour parler de l’extra-sportif, ce Mondial fait polémique. Quel est votre avis sur le sujet ?

C’est effectivement très très spécial mais cela fait des années que le Qatar a été choisi pour organiser cette Coupe du monde et il est temps de reparler football.

Tubize fut la première Ville à boycotter le Mondial. Pourquoi ?

On est solidaire et il n’est pas facile de voir tout ce qui s’est passé et se passe autour de l’événement. C’est surtout écologiquement qu’il y a un problème. Maintenant, je vois que pas mal d’autres Communes ont suivi Tubize et c’est un bon signal.

Comment allez-vous suivre ce Mondial ?

Je suis assez calme devant un match de foot, mais voir les occasions ratées m’énerve. C’est surtout tactiquement que j’aime bien voir comment cela se passe. Et puis, la beauté d’une Coupe du monde est que l’on peut voir autre chose que ce qui se fait chez nous ou en Europe et je vais essayer de regarder un maximum de matches.

L’Italie n’en sera pas…

C’est une déception énorme. L’Italie gagne l’Euro mais n’est pas à la Coupe du monde. C’est ça aussi la beauté du foot mais c’est frustrant et les joueurs ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Mais respect à la Suisse qui a battu l’Italie en phase de groupe et à la Macédoine qui a remporté le barrage, un match que l’Italie gagne dix fois si on le rejoue dix fois.

« Le sport vit de mieux en mieux à Tubize »

En tant qu’échevin des Sports, votre équipe de foot à Tubize est actuellement le meilleur club du BW. Une belle satisfaction ?

C’est surtout important pour les jeunes qui sont nombreux à Tubize. On parle du foot mais les membres sont en augmentation dans tous nos clubs et même s’il reste du travail, on est sur le bon chemin avec aussi une très belle équipe au niveau de la régie des infrastructures. On travaille également avec les écoles et le sport se porte bien à Tubize, même de mieux en mieux. Et pour en revenir au foot, on a aussi Saintes et Clabecq qui sont en tête de leurs séries respectives en P2 et P3.