Un GFNY à Braine-l’Alleud en 2023

De manière générale, GFNY propose deux distances de course: un marathon compétitif et une course moyenne non compétitive. Certains GFNY proposent également des événements GFNY Kids pour les enfants de 2 à 13 ans. "Le tout premier GFNY Belgique se déroulera au départ de Braine-l’Alleud sur les traces du champ de bataille de Waterloo, dans la vallée verdoyante du Hain, précise l’organisateur Daniel Capiaux. Braine-l’Alleud est une commune agréable qui réserve de belles surprises aux amateurs d’histoire ainsi qu’aux adeptes de promenades et randonnées. Le GFNY a également retenu le site car le Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 nous replonge, de façon étonnante et spectaculaire, dans l’une des périodes les plus tourmentées de notre histoire."

L’événement se déroulera les 8, 9 et 10 septembre 2023. Quant au parcours, il tournera entre 145 et 160 kilomètres chronométrés en passant par des lieux stratégiques comme Wavre, Villers-la-Ville, Jodoigne, Beauvechain,… Le départ aura lieu à la Butte du Lion en direction la chaussée de Nivelles.

Les courses cyclistes du GFNY, on les retrouve dans le monde entier. Aux États-Unis, mais aussi en France avec un gage de qualité. L’événement est sûr et bien organisé avec un ensemble de règles et de valeurs communes. Il y a des activités pour les participants et leurs familles vers des destinations touristiques attrayantes sans oublier un peloton international de cyclistes et 20 à 100 nations présentes à chaque GFNY. "À Braine-l’Alleud, on proposera dès le vendredi précédant la course, l’expo GFNY, une excellente occasion pour entrer en contact direct avec les participants."

Mais ce n’est pas tout puisque la semaine précédente, pour les intéressés, il y aura un GFNY Camp, "une semaine privilégiée où GFNY propose aux coureurs, des circuits en groupe pour profiter plus longuement de leur séjour."