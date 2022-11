R2 Hommes: Genappe vise le 4 à la suite

C’est maintenant la passe de quatre que veulent chercher les Genappois ce samedi à 19h en déplacement à Arlon, une équipe qui lutte pour son maintien. "L’objectif que l’on se fixe est de continuer sur notre lancée de ces dernières semaines. Nous continuons de prendre match après match et on voit une nette amélioration semaine après semaine, commente le coach Mulaba. Je trouve que nous jouons de mieux en mieux, et c’est rassurant, sachant que se rendre à Arlon n est jamais un déplacement facile. Malgré l’opposition qui nous attend, ce s era à nous de continuer à aborder nos matches comme on le fait depuis 3-4 semaines, en continuant à progresser, et surtout apprendre à jouer ensemble."