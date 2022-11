R1 Hommes: Waterloo doit une revanche

Pour ce retour à domicile, le groupe sera quasi au complet (si on considère qu’Arnaud Mouton ne reviendra pas cette saison). "En effet, nous serons au complet, exception faite d’Adrien D’Hose qui s’est blessé lors de l’entraînement du lundi. Pour le reste, on a récupéré tout le monde. Même Joachim Shichk, blessé de longue date, a recommencé avec le groupe donc tout le monde est là, et j’espère qu’on pourra tout simplement retrouver notre basket, ou en tout cas pouvoir le jouer et avoir un bon match face à Andenne qui a sorti une grosse prestation face à Kain la semaine passée (NDLR: Les Namurois ont battu Kain de 5 points) . Comme on le répète chaque semaine, tout le monde peut gagner contre tout le monde dans cette série de R1, ce sera encore un match piège à bien négocier à domicile, pour empocher les 3 pts."