Oscar Dopchie s’engage chez Cannibal Bahrain Victorius

Le Chastrois pensait bien rester dans son club Sprint 2000 Charleroi pour y finir sa formation junior, "après tout ce qu’ils avaient fait pour moi, à moins d’être contacté par l’une des plus grandes équipes du monde… Lorsque j’ai appris que" Cannibal "était racheté par l’équipe professionnelle Bahrain Victorius, l’offre est devenue d’autant plus intéressante et c’est ainsi que les arrangements ont débuté en septembre. Cette équipe a montré qu’elle était la meilleure du monde en 2022 en plaçant pas moins de quatre coureurs dans le Top 20 UCI Ranking. De plus, l’aspect familial de cette équipe centrée à Bertem me plaît beaucoup et je sais que je garderai certaines libertés en y allant."

Ensuite, il y a le soutien matériel "puisque nous aurions les mêmes vélos que les coureurs professionnels, des équipements de haute gamme, un stage avec les pros en Espagne,… Et je n’y vais pas seul car j’y retrouve mes copains Jasper Frankish, Florian Delier et Guillaume Daix, eux aussi formés à Sprint 2000. Nous serons les quatre seuls Belges là-bas mais je ne pars pas totalement dans l’inconnu et ça me rassure."

Chose la plus importante pour un coureur qui rêve de se révéler: le calendrier de courses. "Cannibal Bahrain Victorius possède l’équipe junior qui dispose du plus gros calendrier international avec des épreuves UCI pratiquement chaque semaine et en étant souvent sur plusieurs fronts en même temps. En 2023, j’aurais l’opportunité de voyager grâce au vélo en allant sur des épreuves aux quatre coins de la planète. Bref, une opportunité comme on en a peu dans notre vie et que je ne pouvais pas refuser."