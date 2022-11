N2 Dames: Chaumont est de retour dans sa salle

Après quatre rencontres disputées à l’extérieur, Chaumont retrouve sa salle où l’équipe ne s’est plus produite depuis le 2 octobre dernier. " Nous avons pris cinq points sur six lors de nos deux rencontres à domicile. À l’extérieur, nous n’avons pas pris de point. On est plus à l’aise chez nous mais on doit aussi pouvoir prendre des points à l’extérieur ", souligne l’entraîneur Niels Kingma.