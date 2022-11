Les filles de Chastre n'auront pas facile à Moldavo

Les Chastroises se rendent à Moldavo qui marque un peu le pas avec un dernier bilan de 3/15. "Le groupe n’est pas abattu et il y a donc de quoi nous motiver, surtout si on parvient à confirmer notre bonne deuxième mi-temps du week-end passé. On avait déjà livré une bonne seconde période lors du déplacement à Diksmuide où l’on avait fait 0-0 après avoir encaissé deux goals en première. On commet toujours des erreurs qui se payent cash et qui nous obligent à courir derrière le score. Moldavo ne sera pas une mince affaire car en plus du trajet, on va rencontrer une équipe flamande qui rentre dedans. Mais même s’il y a des absentes, on y va toujours pour gagner car on n’a pas d’autre choix."

Nkada et Arcoly réintègrent l’effectif. Houbrix (suspendue), Delikus (épaule, clavicule), Baez, Ducatillon et Sekelaman sont absentes. Le banc sera complété par des P1.