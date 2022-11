Le Brabant vainqueur de l’AFT Cup

Chacune des quatre régions de l’AFT s’est présentée avec une délégation de 24 joueurs, à savoir trois garçons et trois filles par catégorie. "On jouait à chaque fois deux simples et un double par catégorie, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et chaque match avait la même importance et rapportait un point à sa région."

Si la demi-finale entre Liège et Namur/Luxembourg (13-11) s’est jouée lors des deux derniers doubles, le Brabant a rencontré moins de difficultés à se défaire du Hainaut avec un score sans appel de 21-3 au terme des 24 rencontres.

En finale, les "Loups" du Brabant l’ont emporté devant les "Raptors" liégeois et ont reçu l’AFT Cup des mains de Steve Darcis. Les "Sangliers" de Namur/Luxembourg terminent à la troisième place laissant la quatrième aux "Lions" du Hainaut 13-11.

"C’était vraiment une terrible expérience, ajoute Audrey Dujardin. Nous étions présents à Mons dès le jeudi pour le tirage au sort et c’était vraiment une ambiance Coupe Davis ou les notions de groupe et de bonne ambiance sont les plus importantes. On pouvait aussi avoir du monde sur le petit banc, tout le monde s’encourageait et c’est la magie apportée à ce genre d’événement. En plus de notre très bon résultat, le Brabant a su se créer un collectif."

La région du Brabant était renommée "Les Loups" pour l’occasion. "Chaque région devait se trouver un nom d’animal, un cri et une couleur. La fédération nous avait tous équipés et c’était top. On a choisi le loup comme animal pour cette idée de meute et de vie en groupe."

Précisons encore que si 24 joueurs ont pu disputer les rencontres, la région du Brabant était plus nombreuse au départ. "Avec Gaëtan Rinchon, on s’était réparti les différents tournois à aller voir pendant les deux mois d’été. On en a ensuite discuté, on a composé l’équipe puis nous avons rassemblé tout le monde lors de deux entraînements afin de travailler la cohésion d’équipe. Et heureusement que nous avions convoqué plus de jeunes car on a eu deux malades avant de partir et un autre joueur parti à un tournoi international."