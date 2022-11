Le 2001 se relance au bon moment

Quart-temps: 17-8, 23-24, 18-22, 17-10.

BRAINE: 11x3, 14/18 LF, 22 ftes. Minnen, RENARD 6 (1x3), VINCENT 15 (2x3) BAEYENS 6, Toubeau 7 (1x3), GUYETTE 10 (1x3), TIMMERMANS 15 (5x3), Maeter 3, VAN VAMP 13 (1x3).

EXCELSIOR: 4x3, 18/34 LF, 24 ftes. TROCH 2, VAN MEERBEECK 20 (3x3), Makengo Makanu, Fischer, BAHATI 8, Diallo 12, RIOBELL 8, AZANGUIM VOUFO 2, Jadin 11 (1x3), Wanet 1.

Au coup d’envoi de cette rencontre entre équipes playoffables, il y avait aussi un match dans le match entre les coachs Depuydt et Deroover, respectivement joueur pro à Liège Basket et au Brussels.

À l’arrivée, c’est Maxime Depuydt qui avait le sourire. Lui qui avait vu ses joueurs sombrer moralement et défensivement neuf jours plus tôt face aux Anciens 13 (-28), le technicien brabançon a vu une belle réaction ce jeudi. "On a eu un bon esprit et on a retrouvé une équipe. Surtout on est resté mentalement dans notre match jusqu’au bout", observe le coach. En tête d’un bout à l’autre, le 2001 (privé de Chrétien, Modestus et Vermylen) a vu l’Excelsior (sans Kapinga, Prevot et Vansaet) revenir à -4 dans le dernier quart.

Son équipe expérimentée, qui a parfois difficile à se contenir oralement avec les arbitres, a géré et a vu le team bruxellois s’énerver à l’image des fautes techniques sifflées à Jeremy Van Meerbeeck (sa 5e) et au coach Deroover. Avec 11x3, c’est à distance que le 2001 a fait la différence: "On a retrouvé nos shooteurs. Il faut dire que la défense de zone 1-3-1 de l’Excel nous a plus convenu que celle du Canter. On a pu les attaquer à 3 points dans les coins. Je dois aussi ajouter qu’on manque de rythme ces derniers temps. On a besoin d’enchaîner les matchs et les entraînements", souligne le coach du 2001.

Braine enregistrera par ailleurs d’ici peu le retour de Lardinois. Victime d’une grave blessure au genou la saison passée, le meneur va revenir prochainement. "Regis a repris avec la P2. Il s’est fait un peu mal car il a joué 35 minutes mais on le récupère bientôt."

En ce qui concerne les autres représentants brabançons, Braine-le-Château se rend à l’UJ Koekelberg ce samedi (20 h). Le Speedy jouait hier au RPC Anderlecht.