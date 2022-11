D3A ACFF: Jodoigne n'a plus le choix et doit battre Tamines

Le problème, ce sont les chiffres. Jodoigne reste sur quatre défaites de rang et son dernier bilan de 4/24 ne prête pas à l’optimisme. "Il manque ce fameux déclic, cette victoire qui ferait un bien fou, observe le coach. Pour ce dimanche et la réception de Tamines, le mot d’ordre est d’ailleurs très simple: la victoire. Et tant mieux si on y ajoute la manière mais il faut gagner ce match face à un adversaire expérimenté et qui possède en ses rangs des garçons ayant évolué plus haut."

Mais Steve Dessart le sait très bien: la clé du match se trouve dans son équipe. "C’est toute une dynamique de l’apprentissage qui peut changer en cas de victoire et je sens que mon groupe a juste besoin de gagner, ce qui serait une bonne chose sous peine de voir l’écart se creuser avec les équipes de la colonne de gauche."

Au niveau de l’effectif, Reuter est suspendu. Gilles, Tihon et Argentino sont de retour alors que Sylla joue avec la P3.

Le noyau: Bronckart, Argentino, Mbolo, Akhal, Vanheukelom, Beaupain, Fotso, Azzouzi, Olemans, Cassange, Pohl, Puttemans, Tihon, Gilles, Lallemand, Soriano, Congosto.