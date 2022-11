D2 ACFF: en visite à Namur, Tubize-Braine doit retenir les leçons du passé

Tenue en échec le week-end dernier face à Hamoir, la RUTB aura à cœur de relancer sa spirale positive qui dure depuis plusieurs semaines et qui leur a permis de remonter et s’attribuer la deuxième place du classement. Mais face à Namur, Mohamed Bouhmidi, le T1 tubizien, s’attend à revivre une soirée compliquée, voire identique à celle vécue face à Hamoir et se retrouver obligé de contourner une fois encore un bloc très bas. " On a pris le temps d’analyser la contreperformance de samedi dernier. Et on se rend compte que face à une équipe qui ne se livre pas, et qui est fort attentiste, on doit vraiment faire la différence tôt dans le match. Car au plus le temps passe, au plus l’équipe qui évolue dans ce schéma prend confiance et devient de plus en plus dure à bouger. Je pense que Namur ne va pas vouloir faire le jeu, et va nous attendre. On devra retenir les leçons du week-end dernier et mettre une forte pression dès l’entame du match, sans pour autant trop se découvrir, car Namur a des forces offensives, qui en contre, peuvent faire ma l. "