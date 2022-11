Promotion: Nil-Saint-Vincent et Genappe aligneront leur équipe malgré une modification de série contraignante

Si Tangissart a annoncé très vite que cela ne lui poserait pas de problème, Baasrode n’étant pas plus éloigné que Mont-Gauthier, Nil-Saint-Vincent et Genappe regrettent d’être versés dans une série avec des adversaires très éloignés géographiquement. "Nous en avons discuté. Nous allons nous aligner, contraints et forcés. Il n’y a pas d’autre solution", souligne Hector Tubiermont, le trésorier de Genappe.

Nil-Saint-Vincent sera également présent en 2023 malgré une période des transferts axées vers des joueurs namurois, persuadés que le club serait à nouveau repris dans la série namuroise. "La décision a été prise de jouer la saison prochaine. Il aurait été dommage de déclarer forfait, de nombreux sympathisants se sont manifestés pour que l’équipe continue, indique Raphaël Ghislain, le président du club." Les joueurs ont accepté de s’aligner. Nous attendons juste encore la décision de Michaël Denis. Par contre, nous avons contacté Samuel Dhondt qui veut reprendre du service. Il a accepté de nous rejoindre. "

Jonathan Simon renonce

Ce sera sans doute sans Jonathan Simon, sauf revirement de la situation. Il habite Saint-Hubert. "J e ne jouerai pas la saison prochaine, les déplacements sont trop longs, les coûts trop importants. Même Nil-Saint-Vincent est trop loin. C’était mon plus long déplacement la saison prochaine, ce serait le plus court si je jouais. J’ai eu Michaël Denis au téléphone mardi, il m’a indiqué que lui non plus ne jouerait pas", indique Jonathan Simon. Si cela se vérifie, Nil-Saint-Vincent devra recruter pour ne pas connaître des problèmes d’effectifs la saison prochaine.

Le mécontentement s’affiche également dans d’autres séries. Ces problèmes de déplacement, même pour des équipes évoluant en régionales, traduisent le paupérisme dans lequel le sport ballant s’est enfoncé. Il n’y a plus suffisamment d’équipes pour organiser un championnat régional. On craint que cela ne risque pas de s’améliorer à l’avenir, que du contraire !