P3C: Christophe Dubois n’est plus l’entraîneur de Stéphanois B

Présent au club depuis plus de 25 ans et coach de la seconde équipe du Stéphanois B, Christophe Dubois a remis sa démission jeudi soir. Si tous les voyants étaient au vert sportivement, les raisons de son départ sont plutôt extra-sportives. "Nous n’étions pas assez soutenus par le comité et on se sentait souvent vraiment seuls. En outre, si je peux comprendre que la priorité sportive soit donnée à la P2, je trouve qu’il y avait malgré tout un minimum de respect à avoir. Quand tout est fait pour une seule et même équipe, c’est difficile à avaler. J’ai plusieurs fois essayé de faire changer les choses mais en vain. Je pense même que le comité n’attendait que cela, que je démissionne. Pour ma première expérience en équipe première, j’avais espéré mieux mais je peux partir avec le sentiment du devoir accompli et surtout avec le soutien total des joueurs."