Nationale 2A Dames: Le premier face-à-face entre les sœurs Céline et Marie Vander Vorst

La rencontre de Nationale 2A Dames entre Chaumont et Nivelles était particulière pour les sœurs Céline et Marie Vander Vorst. Céline joue à Chaumont, Marie évolue à Nivelles. "Nous avons joué ensemble à Nivelles et lorsque nous avons débuté le volley-ball à Guibertin, expliquent-elles. Jusqu’avant cette rencontre samedi dernier, nous n’avions jamais joué l’une contre l’autre".