Interprovinces: des sets de quinze minutes et de "bonnes rencontres" des équipes brabançonnes

Cinq sélections provinciales étaient représentées le 11 novembre dernier à Eupen lors de la première journée de l’interprovinces. Les sélections féminines reprenaient les jeunes filles nées en 2008 et 2009, elles étaient composées des garçons nés en 2007 et 2008. "Nous avions organisé un stage de deux jours pendant les dernières vacances scolaires à l’issue duquel les entraîneurs, Lucille Lambert et Hélène Pierre chez les filles, Laora Delfosse et Jonathan Lecouturier pour les garçons, ont opéré leurs sélections", explique Frédéric Schmitt, responsable de cette compétition pour la province du BWBC.