Handball: En D1 LFH, les filles de Waterloo ont faim de victoire

L’équipe féminine du Wash vient de signer un cinquième succès en cinq matches et se retrouve en tête de la D1 LFH. "On démarre un peu sur les chapeaux de roues, sourit la capitaine, Marie Toussaint. On s’y attendait un peu dans la mesure où toutes les filles sont restées, il y a des nouvelles et des débutantes, et on est dans la continuité du travail entamé il y a deux ans. On a un bon noyau, les filles sont régulières aux entraînements et l’ambiance est super. Sur le plan sportif, on a de bons réflexes en match, une défense qui tient la route avec une excellente gardienne et le danger qui vient de partout. Mentalement, on a aussi bien évolué là où l’on se faisait souvent rattraper l’année passée alors qu’on avait toutes les cartes en mains. Contre le Brussels, le week-end dernier (succès 15-14), on a eu quelques moments durs mais on n’a pas paniqué. Sinon, on doit encore travailler en attaque au niveau de la finition."